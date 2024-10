Esposa procura delegacia para denunciar possível sequestro de marido em Ponta Porã

A esposa de um motorista, de 60 anos, que não teve a identificação revelada, procurou a delegacia de plantão de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (16), para denunciar um possível sequestro do marido na cidade de Ponta Porã. Ela suspeita que ladrões estejam tentando levar o caminhão da vítima para o Paraguai.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher disse que o marido saiu de São Paulo com destino a Campo Grande, mas que nem demais familiares e a própria seguradora estão conseguindo contato com ele desde o primeiro momento da viagem.

O sistema de rastreamento apontou que o caminhão está parado na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Foi informado na delegacia que o caminhão rodou a noite inteira do dia 15, contudo, a mulher pontuou que o marido não dirige a noite.

Assim, ela acredita que ladrões estejam tentando levar o veículo para o Paraguai e não imagina onde o marido possa estar.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa.

