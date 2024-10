Estelionatário é indiciado pela Polícia Civil em Brasilândia

Um rapaz, de 18 anos, foi indicado por estelionato nesta terça-feira (15), na cidade de Brasilândia. Ele é acusado de tentar enganar um comerciante do Bairro Jardim Primavera.

Conforme o boletim de ocorrência, o dono de uma loja procurou a delegacia dizendo que estava sendo vítima do golpe do falso pix. Ele contou que o autor teria enviado comprovantes de pagamento falsos no valor de R$ 100,00 cada, em cinco ocasiões, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 500,00.

O rapaz enviou os comprovantes falsos para consumo de produtos do estabelecimento, sem realizar o devido pagamento.

A Polícia Civil segue investigando o caso e está apurando se há outras possíveis vítimas na cidade que possam ter sido lesadas de forma semelhante. Além disso, faz um apelo para que caso a população tenha sido vítima de um golpe parecido entre em contato com a Delegacia da cidade.

Caso seja condenado, a pena pelo crime como pode variar entre 4 e 8 anos.

