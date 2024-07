Ex-diretora da Americanas retorna ao Brasil e tem passaporte retido

Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora da Americanas, acusada de estar envolvida na fraude bilionária na empresa, retornou ao Brasil nesta segunda-feira (1º) e teve o passaporte retido pela Polícia Federal (PF).

Segundo a corporação, foi feita “a retenção do passaporte de uma das principais investigadas na operação Disclosure”, lançada na última quinta-feira (27) pela empresa contra vários ex-diretores da empresa.

A PF chegou a emitir, no âmbito da operação, um mandado de prisão contra Saicali, que por estar no exterior, acabou sendo incluída na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo.

Informações preliminares apontam que a ex-executiva estava em Portugual.

Em comunicado, a PF informou que "após o retorno da investigada ao Brasil", pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, “o pedido de prisão foi convertido em medida cautelar para impedir sua saída do país" e que "seu nome foi excluído da lista de pessoas procuradas pela Interpol”.

