Explosão em indústria deixa 30 pessoas feridas em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de produtos químicos na Vila Industrial em Sertãozinho (SP), por volta das 13h30 desta sexta-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos três pessoas foram socorridas com queimaduras e seis, por terem inalado fumaça. Já a prefeitura disse que, ao todo, 30 precisaram de atendimento médico, sendo quatro casos graves.

Parte das vítimas foi levada para Santa Casa e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sertãozinho e outra, para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP). Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Por se tratar de um produto químico altamente tóxico, a área foi isolada por pelo menos seis ruas ao redor. Cerca de 50 casas foram completamente evacuadas, segundo a prefeitura.

Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo teria começado após uma explosão que atingiu um caminhão com produtos químicos. Moradores também relataram que ouviram explosão no local.

À EPTV, afiliada da TV Globo, o capitão Fernando Roberto, do Corpo de Bombeiros, citou que residências vizinhas à empresa foram afetadas pelo fogo. "Ainda estamos com as equipes no interior da edificação combatendo e impedindo que o fogo se propague para as edificações adjacentes. As residências ao lado da edificação estão comprometidas, com possibilidade de abalo estrutural, mas isso requer uma análise posterior, por isso que todo o quarteirão foi evacuado, retirados todos de suas residências, e mais quatro quarteirões evacuados, no sentido da fumaça", disse.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local. Agentes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também foram acionados porque é o órgão responsável para atuar com agentes neutralizadores de produtos químicos. A suspeita inicial dos bombeiros é de que o produto atingido pelo incêndio seja o clorito de sódio.

A Prefeitura de Sertãozinho informou que a empresa envolvida está regularizada junto ao município e com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em vigência. Também afirmou que Guarda Municipal e Defesa Civil acompanham a ocorrência.

