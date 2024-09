Família do Paraná fica ferida em acidente na MS-141, em Ivinhema

Uma família ficou ferida durante um grave acidente entre carros ocorrido na tarde de terça-feira (10), na rodovia MS-141, no trecho entre Ivinhema e Naviraí, próximo ao trevo de Guassulândia.

Conforme as informações do site Ivinotícias, a colisão envolveu uma Volkswagen Saveiro e um Chevrolet Astra, onde a família, sendo três adultos e duas crianças estavam. Com o impacto, os ocupantes do Astra sofreram escoriações e ferimentos.

A colisão ocorreu no lado onde estava a cadeirinha de uma das crianças, que sofreu ferimentos leves pelo corpo. A família, que é de Apucarana (PR), foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal de Ivinhema, juntamente com o condutor da Saveiro, que também apresentou escoriações e foi levado para avaliação médica.

A ocorrência também teve o apoio de duas ambulâncias do município. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local.

