Família encontra corpo boiando em córrego durante pescaria em Sonora

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando durante a tarde de quarta-feira (14), no Córrego Confusão, localizado em uma usina, no município de Sonora.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma testemunha estava passeando com a família quando, ao chegar no barranco, acabou avistando uma pessoa morta dentro da água. Para a polícia, esse rapaz contou que foi até o local para pescar, com a esposa e o filho.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. Ao tirar o corpo da água, foi possível perceber que a vítima era um idoso, que não tinha marcas de perfurações ou indícios de que tenha sido agredido violentamente.

Sem isso, acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais e caído no córrego, ou então, morrido afogado, mas apenas a perícia no IML (Instituto Médico Legal), poderá apontar com precisão a causa da morte. Além disso, a vítima também será identificada.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Sonora.

