Fazendeiro perde 123 mil em golpe de falsa compra de gado

Um homem, 50 anos, perdeu R$ 123 mil ao realizar uma compra falsa de 100 cabeças de boi, crime articulado por um falso corretor de gados, apresentado apenas como Gustavo. O caso aconteceu na quarta-feira (08), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial esse crime funciona da seguinte forma, após uma pessoa anunciar a venda de algum produto na internet, o autor deve se apresentar como um intermediador desse negócio, no caso do crime ocorrido a venda seria 100 cabeças de boi e o autor, Gustavo, se apresentou como corretor de gado.

Após conseguir a confiança do vendedor, homem, 54 anos, o autor sai em busca de um comprador do produto ou animal, ao encontrar um interessado ele se apresenta como dono da mercadoria e a oferece pelo mesmo preço que o vendedor real ofereceu.

Neste crime, o comprador foi um homem, 50 anos. Após conseguir às duas vítimas, Gustavo avisou o vendedor que encontrou um comprador e diz que ele pretendia ir ver o gado, ação autorizada pelo dono dos animais.

Com isso Gustavo levou a vítima, comprador, até a fazenda para mostrar os animais, com a entrada já autorizada pela outra parte, todo o golpe é foi feito sem que às duas vítimas se conheçam ou façam contato.

Na hora do pagamento, Gustavo passou dados falsos para que o dono pudesse registrar a nota fiscal da transação, os dados enviados por Gustavo foram de uma mulher, Sílvia Elena de Oliveira Avila, CPF 528.733.901-15, residente na Rua 14 de julho, 5002, Bairro Monte Castelo, Fazenda São Pedro, Município de Figueirão, inscrição estadual de pecuarista 28817301-5.

Já para o comprador, Gustavo passou uma conta bancária própria, para roubar o dinheiro, a conta em questão foi: banco C6, código 336, agência 0001, C/C 485174-9 beneficiário Fábio Alexandre Oliveira Gonçalves.

Após o pagamento ser efetuado, Gustavo pediu para que o comprador fosse até a fazenda para retirar o gado, mas chegando ao local a vítima foi barrada pelo funcionário, pois precisaria da confirmação do dono da fazenda, ao ouvir o nome do dono, a vítima percebeu que não se tratava de Gustavo e então se deu conta que havia caído em um golpe.

A vítima que efetuou o pagamento revelou ter ido até à agência bancária para tentar bloquear a transferência, mas não informou se foi bem-sucedido.

Gustavo tentou ser contatado pelas duas partes, mas não respondia às mensagens e não atendia as ligações, ficando incomunicável após aplicar o golpe. O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO).

