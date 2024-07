Filho do secretário de Obras de Coxim morre ao ser 'jogado' de carro em acidente na BR-359

O jovem Fernando Lopes, de 29 anos, filho do secretário de Obras de Coxim e ex-vereador, Ivaldo Lopes, morreu durante um grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (12), na BR-359, em Alcinópolis.

Conforme as informações iniciais, ele estava conduzindo um SUV da Lifan junto com a esposa pela rodovia, quando acabou perdendo o controle de direção, fazendo o veículo capotar várias vezes.

Durante o acidente, o corpo de Fernando foi arremessado para fora do carro de luxo, parando a cerca de três metros do veículo. A passageira, que teve apenas ferimentos leves, conseguiu sair do SUV e andar por alguns quilômetros, até chegar em uma fazenda e pedir por socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e constatando o óbito de Fernando. Ainda dentro do carro, as equipes encontraram um cachorro, de porte pequeno, sem sinais vitais.

Segundo o site Edição MS, a jovem foi levada para o pronto socorro do Hospital Regional, com ferimentos pelo corpo. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia estiveram no local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também