Fiscalização da PM põe fim a música alta e multa bares da 14 de Julho

Pelo menos três bares da rua 14 de Julho foram multados e tiveram caixas de som apreendidas durante uma fiscalização realizada pela Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (2), em Campo Grande. Os proprietários foram encaminhados para a delegacia para procedimentos cabíveis.

Informações do boletim de ocorrência apontam que os militares iniciaram a fiscalização com intuito de coibir a perturbação do sossego e trabalho alheio e o crime de poluição sonora na região. Em um dos locais, acontecia uma roda de samba, que ocorre tradicionalmente toda segunda-feira.

Por meio de um aparelho, a fiscalização notou que em dois horários diferentes, o volume da música estava até 30 decibéis acima do permitido na lei, o que fez com que fosse aplicado a multa e o pedido para encerrar o evento.

Ainda conforme o registro policial, uma multa de R$ 5 mil foi aplicada ao proprietário do bar, que foi encaminhado para a delegacia para demais procedimentos referente ao crime de perturbação de sossego alheio.

Nos outros dois bares fiscalizados, os policiais também notaram a presença de música alta e apreenderam duas caixas de som que estavam sendo utilizadas. Havia também grande aglomeração de pessoas.

Os dois proprietários dos bares também foram conduzidos para a delegacia com intuito de dar prosseguimento aos procedimentos da fiscalização e também referente aos crimes cometidos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também