Foragida da Justiça de Santa Catarina é presa em MS usando documentos falsos

Sarah Chaves, com a Polícia Civil

Uma mulher, V.A.N.S procurada por tráfico de drogas em Santa Catarina, foi presa nesta semana pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em Ponta Porã.

De acordo com a Polícia, a mulher vive na cidade sul-mato-grossense desde 2020 mesmo com um mandado de prisão em aberto.

A autora usava documentos falsos para continuar escondida e fora do alcance das autoridades.

No entanto, ao ser abordada enquanto jogava Beach Tênis, ela apresentou os documentos falsos aos agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), e além do mandado de prisão em aberto, ela foi presa em flagrante pelo delito de uso de documento falso.

Com a suspeita, além do documento falso, também foram apreendidas as quantias de U$ 1713,00 dólares, $ 155.000,00 guaranis e R$ 811,00 reais, todos em espécie

