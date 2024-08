Foragido atropela pedestre com carro, bate em outro e acaba preso na Vila Planalto

O motorista Diego Klynton Alves de Freitas, de 31 anos, foi preso durante a noite desta terça-feira (6) após atropelar um pedestre, de 38 anos, e colidir com um veículo estacionado na Avenida Tamandaré, na Vila Planalto, em Campo Grande. Ele estava com um mandado de prisão em aberto e ainda conduzia o veículo sem possuir carteira de habilitação.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Diego estava em um Chevrolet Corsa Classic, de cor prata, descendo a avenida sentido centro, quando próximo ao cruzamento com a rua Santos Dumont, acabou atropelando o homem, que não sofreu ferimentos graves.

Porém, após o primeiro acidente, o carro ainda colidiu com outro veículo que estava estacionado na via. O pedestre foi atendido e encaminhado para a Santa Casa por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e ao consultar o veículo, constou que o licenciamento estava vencido e foi removido ao pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). Já o condutor foi preso por dirigir sem carteira de habilitação e estar com um mandado de prisão em aberto de um processo sobre porte ilegal de arma de fogo.

Segundo apurou o JD1 Notícias, Diego possui uma pena de 17 anos e 2 meses a serem cumpridos no regime fechado. Além do porte, estão inseridos crimes de furto, adulteração de veículo e receptação.

O caso foi registrado como dirigir veículo sem carteira de habilitação e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

