Foragido da justiça de São Paulo é preso em Ponta Porã

Homem, de 29 anos, foi preso durante a segunda-feira (23), em Ponta Porã. Ele possuía um mandado de prisão em aberto, que havia sido expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Conforme as informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), o homem estava em um Chevrolet Prisma quando foi abordado pelas equipes na MS-164.

Durante checagem aos documentos pessoais, os policiais localizaram um mandado de prisão. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa.

