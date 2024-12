Foragido da Justiça é preso em sorveteria no centro de Camapuã

Uma equipe da Polícia Militar de Camapuã cumpriu na tarde de sexta-feira (20), em uma sorveteria na área central da cidade, o mandado de prisão contra um homem de 22 anos, acusado de cometer estupro de vulnerável.

Os policiais haviam recebido, inicialmente, a informação que o homem estaria escondido em uma fazenda na região do município, no entanto, ao chegarem no local com veículo descaracterizado e trajes civis, os agentes não localizaram o foragido.

Após obterem novas informações, que apontavam que o homem estava no centro da cidade, os policiais se dirigiram até a sorveteria, onde encontraram o foragido acompanhado de sua esposa.

O homem foi informado sobre o mandado de prisão e confirmou aos policiais que já sabia estar sendo procurado. Não houve a necessidade do uso de algemas.

Ele foi encaminhado às autoridades competentes.

