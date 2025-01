Foragido de SC e procurado pela Interpol, criminoso é preso em Ponta Porã

A Polícia Civil de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, prendeu durante a terça-feira (28), Marcos Alves da Veiga, conhecido como 'Kidon', 'Kinho' e 'Kikito'. Ele era procurado pelas autoridades de Santa Catarina e estava inserido na lista vermelha da Interpol.

Marcos é considerado um dos criminosos mais perigosos do Estado de Santa Catarina. Ele pertence a uma facção criminosa de grande atuação no país e possui sete mandados de prisão em aberto, sendo responsável por crimes como homicídios, tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

Segundo divulgado pela polícia, o trabalho para localizar o criminoso contou com apoio da Delegacia de Vigilância e Capturas do Estado do Paraná, além da Agência de Inteligência do 8º Batalhão de Polícia Militar de Joinville, em Santa Catarina.

A prisão ocorreu na região da linha internacional, quando as equipes conseguiram localizar o indivíduo, que estava foragido há algum tempo.

Agora, ele será colocado à disposição da Justiça, onde responderá pelos crimes que lhe são imputados, com a adoção das providências legais cabíveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também