Funcionária é acusada de desviar dinheiro do caixa de empresa em Paranaíba

Pedro Molina, com informações do MS Todo Dia

Uma mulher, responsável por uma empresa de Paranaíba, cidade a 411 quilômetros de Campo Grande, procurou a polícia, na quinta-feira (17), para registrar um caso de furto qualificado, envolvendo uma funcionária de 19 anos, acusada de desviar valores pagos em espécie por clientes do estabelecimento.

A situação foi descoberta após uma série de inconsistências no fechamento do caixa, o que levantou suspeitas dos responsáveis pela gestão financeira.

A gerente da empresa decidiu investigar a situação e decidiu contatar uma cliente que havia realizado o pagamento de um serviço, que relatou que quitou o valor devido em espécie, no entanto, o sistema financeiro da empresa mostrou um lançamento como boleto bancário com data anterior à prestação do serviço.

Foi então que a chefe começou a analisar outros registros e acabou descobrindo que a funcionária, que é responsável pela área financeira, havia montado um esquema para se apropriar de parte dos valores pagos em dinheiro.

A funcionária recebia os pagamentos em espécie, mas os registrava como boletos com datas retroativas, o que fazia com que o sistema apresentasse um saldo inferior ao real. Ao notar a extensão dos devidos, a empresa acionou a polícia.

A funcionária será investigada pelo crime de furto qualificado, por se tratar de um abuso de confiança e utilização de fraude para subtrair valores da empresa.

