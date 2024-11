Gaeco deflagra operação e prende ex-gerente de Receitas e Tributos de Coxim

Rodrigo Ferreira Lima, ex-gerente de Receitas e Tributos da Prefeitura de Coxim, foi preso durante a manhã desta quarta-feira (13) durante a operação "Grilagem de Papel", deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Edição MS, a prisão aconteceu no momento em que ele deixava a academia que frequenta, na região central da cidade. Uma das primeiras atitudes dos policiais foi apreender o celular do ex-gerente. O mesmo foi feito com o celular da esposa de Rodrigo, num outro momento, já em sua casa, de onde também levaram computadores e documentos.

Enquanto uma equipe trabalhava no cenário citado acima, outras se espalharam pela cidade. O foco era a gerência de Receitas e Tributos, que fica na Prefeitura de Coxim, e a diretoria Executiva de Planejamento Urbano.

O Gaeco também cumpriu mandado de busca e apreensão nas casas do diretor de Planejamento Urbano, arquiteto Américo Junior, do gerente de Habitação, Thiago Cassiano e de alguns funcionários, do maior ao menor escalão. Américo e Thiago não foram presos, inclusive estão colaborando com a investigação.

O Cartório de 2º Ofício também recebeu uma equipe de policiais para buscas e apreensões. Funcionários do cartório também foram alvo.

O caso – Rodrigo é pivô do maior escândalo da administração do prefeito Edilson Magro (PP), até o momento. Ele é acusado de ter usado o cargo para transferir terrenos para os nomes de parentes, por meio do Reurb (Regularização Fundiária Urbana). O escândalo veio à tona no final de setembro. Logo em seguida, Rodrigo pediu exoneração do cargo.

Funcionários da diretoria de Planejamento Urbano, como Américo e Thiago, já levantaram que Rodrigo teria falsificado documentos para conseguir transferir terrenos para os nomes de parentes. Todas essas informações já foram levadas ao conhecimento do MPMS.

O nome da Operação “Grilagem de Papel” faz alusão à apropriação ilegal de terrenos de terceiros por meio de documentos fraudulentos. Ao todo foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, sendo 14 na cidade de Coxim/MS e um em Várzea Grande/MT, assim como apreendidos R$ 15 mil em espécie.

