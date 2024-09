Gaeco mira em grupo que comandava o 'jogo do bicho' em Campo Grande

Uma operação conjunta do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), contra o ‘jogo do bicho’ em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins.

Conforme as informações divulgadas pelo MPMS, as ações desta quinta-feira (26) da Operação Forasteiros foram feitas para cumprir sete mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão nas cidades sul-mato-grossenses de Campo Grande e Aquidauana e também nos Municípios de São Paulo (SP), Pompeia (SP), Marília (SP) e Araguaína (TO).

O trabalho investigativo, antes da operação ser deflagrada, durou aproximadamente 9 meses e revelou a atuação de uma organização criminosa autointitulada “MTS”, cujas lideranças são originárias do estado de São Paulo, mas que se instalaram em Campo Grande para explorar o “jogo do bicho” e as chamadas máquinas caça-níqueis, praticando, ainda, outros crimes para viabilizar a atividade ilícita principal.

O grupo passou a atuar na Capital em 2021, após a organização criminosa que explorava o crime na região foi presa pela Operação Omertà. A apuração ainda estima que a organização criminosa tenha estabelecido mais de mil bancas de apostas e arrecadado mais de R$ 5 milhões por mês.

Equipes do GAECO do Ministério Público de São Paulo e das Polícias Civil e Militar de SP, além do Batalhão de Choque e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, prestaram apoio operacional ao GAECO/MS.

O nome da operação faz alusão ao fato de a organização criminosa ser liderada por indivíduos naturais do Estado de São Paulo que migraram para o Estado de Mato Grosso do Sul para exercer o monopólio dos jogos de azar em Campo Grande, o que já faziam em suas localidades de origem.

