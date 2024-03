Vários gatos foram abandonados seus donos dentro de um apartamento do Condomínio Nova Espanha, localizado na Rua José Nogueira Vieira, região do bairro Tiradentes, em Campo Grande. A Polícia Civil, por intermédio da DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), conseguiu resgatar cinco felinos, mas infelizmente dois estavam mortos dentro do imóvel.

Conforme o boletim de ocorrência, a DECAT recebeu uma denúncia sobre os fatos e se dirigiu até o local. Ao chegar, foram atendidos por uma moradora do local, acionando a síndica do condomínio.

As mulheres contaram que os moradores abandonaram o apartamento em dezembro de 2023, deixando para trás vários felinos trancados no imóvel. Por uma janela, foi possível ver alguns gatos, que estavam sem alimentos e água a disposição, vivendo em um local totalmente insalubre.

O corretor responsável pelo apartamento foi acionado, para autorizar a entrada das equipes policiais, onde seria feito o resgate dos animais. Além da Polícia Civil, equipes da Perícia Técnica e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), também foram até o local, fazendo as investigações sobre os fatos.

Os animais foram levados para a casa de uma Protetora independente, que ficou responsável pelos gatos.

Agora, as autoridades policias trabalham para identificar os tutores dos felinos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também