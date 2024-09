GCM prende moradora de rua que agrediu e roubou idoso no centro da Capital

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) prendeu uma mulher, que não teve o nome divulgado, após ela agredir e roubar um idoso na região da antiga rodoviária, área central de Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (3).

Conforme as informações presentes no registro policial, as equipes foram acionadas pela vítima. Para a guarnição, ele contou que foi cercado e agredido por duas mulheres na região.

Posteriormente, as equipes realizaram rondas junto com a vítima pela área, momento em que o idoso conseguiu identificar uma das autoras andando pela Rua Aquidauana. A GCM chegou a fazer mais diligências, mas não conseguiram encontrar a outra suspeita.

Diante da situação, ambas as partes foram levadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

