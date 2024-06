GCM realiza mais uma Operação Ferro Velho no centro da Capital

A Guarda Civil Metropolitana realizou, na manhã de quarta-feira (12), mais uma Operação Ferro Velho na região central de Campo Grande, com objetivo de fiscalizar estabelecimentos e coibir o comércio ilegal de materiais recicláveis e produtos oriundos de furto.

Também participaram da operação a Gerência da Patrulha Ambiental, Gerência Operacional Centro, equipe da Ronda Municipal (ROMU), além de representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Vigilância Ambiental e funcionários das empresas de telefonia Claro e Oi.

Durante a operação, os agentes fiscalizaram estabelecimentos nos bairros Amambai e Jardim Planalto, além de buscarem possíveis produtos oriundos de furto, tais como cobre sem comprovação de procedência, cabos de telecomunicação, entre outros itens.

Foram verificados cinco estabelecimentos, e não foi encontrada nenhuma irregularidade nos documentos de funcionamento nem produtos de origem incerta ou produto de furto.

