Grupo é preso no Noroeste por utilizar drones para jogar drogas dentro de presídio na Capital

A Polícia Militar apreendeu drogas, drones e celulares após abordagem na noite de ontem (3), que terminou com cinco pessoas presas por tráfico de drogas em uma residência do Jardim Noroeste.



De acordo com o boletim de ocorrência, após denúncias de que um drone estaria sobrevoando o presídio de segurança máxima na Capital, a Polícia Militar manteve rondas na região quando flagrou um homem de 49 anos próximo ao ao local com uma mochila. Assim que viu a guarnição, ele tentou correr para dentro de uma casa.



O suspeito acabou sendo abordado e dentro da mochila foi encontrado um drone e uma porção de droga. O homem alegou que trabalhava para 'Edi' que está preso e só recebia ordens para receber os materiais e lançar dentro do presídio usando o drone e naquele dia, iria receber mais drones celulares e drogas para jogar dentro da cadeia.



A guarnição da Polícia Militar acompanhou o autor até na casa para aprender o restante dos materiais quando um homem chamado Gabriel Valdonado chegou com uma sacola com dois celulares e drogas. Ele alegou para os militares que ganharia R$ 100 pelo serviço. Logo depois chegou Daniel Fardino, com um drone e algumas porções de maconha, ele informou que receberia R$ 150 para entregar a encomenda. Chegou ainda na residência, Patrícia Jesus de Amorim e Samuel Martins com mais uma mochila contendo um drone e porções de maconha.



Os autores receberam voz de prisão e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). O caso foi registrado na Depac Cepol, como tráfico de drogas e tráfico de drogas qualificado quando infração é cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais.

