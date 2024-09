Grupo é preso por receptação e tráfico de drogas após 'batida' da polícia em boca de fumo

Dois jovens, de 21 anos, e duas mulheres, de 28 e 42 anos, foram presos por receptação durante a manhã desta quarta-feira (11), na Vila Izanópolis, em Cassilândia.

Conforme as informações policiais, as equipes estavam fazendo rondas pela região quando avistaram um dos suspeitos agindo de forma suspeita, tentando despistar os policiais, que o abordaram. Com ele, foram encontrados vários produtos com as mesmas características dos materiais furtados na noite anterior (10).

Após entrevista, o suspeito informou que não seria ele o autor do furto dos objetos, mas, que teria recebido os produtos como recebimento de dívidas. O autor confessou ter mais materiais da mesma natureza em sua moradia, assim, após revistarem a residência, os policiais encontraram vários outros objetos que também seriam oriundos de furto.

Segundo o Dourados News, a mulher de 42 anos seria esposa do autor. Quando as equipes chegaram ao local encontraram ela fazendo uso de drogas junto com outras duas pessoas. Após checagem, foi constatado que a mulher, de 28 anos, estava com mandado de prisão em aberto.

Os policiais também encontraram 2,5 gramas de crack e uma balança de precisão. Desta forma, foi dada voz de prisão em flagrante aos autores, que foram encaminhados para a delegacia juntamente com a droga e os materiais furtados.

