Homem agride e abandona companheira no meio da rua em Dourados

Uma mulher, de 44 anos, acionou a Guarda Municipal de Dourados na noite deste sábado (13), após ser agredida pelo companheiro, de 53 anos, e abandonada no meio da rua por conta de ciúmes.

Segundo informações da polícia, a mulher estava chorando no meio da rua no momento em que a equipe chegou no local. Ela relatou que o companheiro, com quem mantem uma relação há cinco anos, já tinha apresentado comportamentos de ciúmes, mas que desta vez, ele chegou a lhe agredir fisicamente, com empurrões, puxões de cabelo e mordida no dedo polegar direito.

Além das agressões, o homem abandonou a vítima na rua, que sendo natural de Itaporã, não conhecia ninguém em Dourados.

O autor foi localizado e a mulher encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da cidade.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também