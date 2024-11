Homem agride parceira em churrasco e é preso em Nova Andradina

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por agredir a parceira na noite deste sábado (16), em Nova Andradina.

A vítima, de 45 anos, disse à Polícia Militar que convive há sete anos com o agressor, mas moram em casas separadas. E que ao chegar na residência do parceiro, ele não estava.

O homem estava na casa do vizinho, localizada na Rua José Domingos, no Bairro Cristo Rei, consumindo bebidas alcoólicas. E assim que ela entrou, ele teria começado a agredi-la fisicamente. O suspeito arrastou a vítima para fora da casa, a machucando nos cotovelos e joelhos. A vítima disse que essa não foi a primeira vez que foi agredida.

Já o suspeito disse que estava na casa do vizinho por causa de um churrasco, e que a vítima chegou no local quebrando a porta de entrada, o que resultou em violência mútua, e até lesões de faca nele. E que tudo isso foi motivado por ciúmes da parceira ao ver outras mulheres presentes na ocasião.

Diante da situação, a mulher solicitou medida protetiva, e o parceiro foi preso em flagrante.

