Homem ameaça matar as sobrinhas de 8 e 15 anos após ser impedido de bater na mãe

Um homem, de 30 anos, foi preso após beber e ameaçar matar as sobrinhas, de 8 e 15 anos, durante a noite de segunda-feira (20), no Bairro Villas Boas, em Campo Grande. Ele ainda brigou com o irmão, de 36 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava bebendo quando ficou alterado e tentou partir para cima da própria mãe. Porém, ele foi impedido pelas menores, ficando ainda mais irritado.

Durante a confusão, ele passou a dizer que iria matar as sobrinhas, momento em que a mais velha ligou para o pai, dizendo que estava com medo das reações do autor. Ao chegar, o genitor das vítimas começou uma nova discussão, e trocando socos.

A Polícia Militar foi acionada, prendendo o autor em flagrante o encaminhando para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Durante o atendimento da ocorrência, as crianças contaram que essa não foi a primeira vez que foram ameaças.

Em outras ocasiões, o homem já teria feito o mesmo e batido na mãe, que tem medo de procurar ajuda e piorar a situação dentro de casa.

O caso foi registrado vias de fato, ameaça e violência doméstica.

