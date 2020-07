Homem bate veículo, carro pega fogo, foge em bicicleta e é atropelado

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

Um Homem, de 27 anos, causou um acidente de trânsito e ao tentar fugir com uma bicicleta emprestada, acabou sendo atropelado por outro veículo. O veículo que ele conduzia, também acabou pegando fofo após a colisão.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, o fato aconteceu na última quarta-feira (22). Ele estava na direção do Gol, quando colidiu contra a Kombi. O carro conduzido por ele, pegou fogo no motor, segundos depois da batida.

O condutor então, abandonou o veículo e fugiu em uma bicicleta emprestada. Porém, o dia não era dos melhores, e ele acabou se envolvendo em outro acidente. Foi atropelado por um outro carro.

Equipe de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foi chamada e encontrou o ciclista-condutor deitado no chão, porém consciente. Ele alegou ter fortes dores na região das costas e apresentava um corte na cabeça.

A Polícia Militar também foi chamada para registrar a ocorrência. Já o fogo no veículo havia sido controlado por populares antes da chegada dos Bombeiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também