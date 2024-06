Homem com mais de 56 passagens por violência doméstica é preso em Corumbá

Homem, de 28 anos, foi preso por vários crimes de violência doméstica contra a companheira, de 47 anos, na cidade de Corumbá. Ele possui mais de 56 ocorrências policiais nas costas.

Na mais recente confusão, a vítima apareceu na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) com o rosto desfigurado após ter recebido socos e golpes de chave de fenda durante uma discussão com seu companheiro. A briga foi motivada pelo consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, por parte do autor.

O agressor possui um longo histórico criminal, no âmbito da violência doméstica, com mais de 50 registros por crimes diversos, dentre eles tentativa de feminicídio, lesão corporal, porte de arma de fogo, incêndio, ameaça, resistência, dentre outros.

Desde o registro do incidente, a equipe de investigação trabalhou para localizar e prender o agressor, até conseguir capturá-lo no bairro Popular Nova. O homem já havia sido preso anteriormente, saindo com o uso de tornozeleira eletrônica, porém há 3 meses rompeu o aparelho e teve sua prisão em regime fechado decretada.

