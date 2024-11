Homem come de graça e depois anuncia assalto em comércio no Campo Nobre

A dona de uma conveniência no Jardim Campo Nobre teve o estabelecimento comercial roubado por um indivíduo que aproveitou para comer de graça o local, durante a manhã de sexta-feira (22). Ele foi preso logo pela manhã de hoje (23) .

Segundo o boletim de ocorrência, o autor chegou em uma motocicleta Bros Preta e entrou no estabelecimento usando um capacete com um outro capacete no braço esquerdo, pediu dois salgados e um coca cola e ficou sentado do lado de fora.

Porém, na hora de fazer o pagamento, o indivíduo entrou no estabelecimento novamente e se dirigiu ao caixa e anunciou o assalto. A sobrinha da vítima, de 31 anos estava foi abordada pelo autor que alegou estar armado e que queria o dinheiro e o telefone celular que estava sobre o balcão.

Ele encostou nas costas da vítima e falou para ninguém reagir. Depois de pegar o dinheiro e o celular da vítima ele fugiu na motocicleta.

A vítima acionou a Polícia Militar e entregou as imagens de câmeras de segurança. Na manhã deste sábado (23), a PM compareceu no local, informando que o autor havia sido preso, e confessado que praticou outros delitos na região.

O caso foi registrado como roubo na Depac Cepol.

