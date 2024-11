Homem dá tijoladas na ex após invadir a casa dela em Três Lagoas

Uma mulher, de 24 anos, foi agredida com tijoladas pelo ex-marido, de 22 anos, durante a madrugada desta quinta-feira (31), no bairro Jardim Oiti, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, a Polícia Militar explicou que o autor invadiu a casa da vítima armado com um tijolo. Na sequência, ele logo deu um golpe na cabeça da mulher, causando ferimentos na mão direita e na cabeça dela.

Depois disso, o homem fugiu correndo do local. Para as autoridades, a mulher detalhou que já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex. Ela explicou ainda que o autor não aceita o fim do relacionamento.

A vítima foi socorrida e levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde ela recebeu atendimento médico e ficou em observação, devido a gravidade da lesão na cabeça.

O caso de violência doméstica está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca informações sobre o paradeiro do agressor.

