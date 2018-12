Homem desaparece após pular em rio

Da Redação com Belavistanews

Nestor Recalde Martinez, 35 anos está desaparecido desde a manhã de terça-feira (25) após pular no Rio Apa, em Bella Vista do Norte, fronteira de Bela Vista, com o Paraguai. Segundo a Polícia Civil, até o momento o homem não foi encontrado.

Nestor Recalde Martinez é paraguaio e segundo testemunhas, teria ido sozinho até o local e pulado com roupa e tudo dentro do Rio, que banha a fronteira Brasil - Paraguai.

Ainda segundo a polícia, alguns moradores viram de longe e tentaram entrar na água para salvar a vítima, mas não a encontraram mais. De acordo com informações do site Bela Vista News, o caso teria acontecido logo após a ceia de natal e, provavelmente, o homem estaria alcoolizado.

Militares do Corpo de Bombeiros de Jardim foram acionados para auxiliar nas buscas. Dois homens seguiram ainda na tarde de ontem e mais dois devem ser deslocados para o local agora pela manhã.

