Homem é acusado de estuprar mulher com problemas psiquiátricos em Sidrolândia

Homem, que não teve o nome divulgado, está sendo procurado por suspeita de ter estuprado uma menina em uma área rural do Assentamento Eldorado, em Sidrolândia. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12).

Conforme as informações policiais, a moradora do local contou as equipes que recebeu a visita de uma família no começo da noite de ontem. Conversa vai, conversa vem, o grupo começou a beber.

Como já era 21h30, percebendo que o visitante estava bêbado, um dos parentes da mulher ofereceu carona para a esposa e o filho pequeno do suspeito, já que ele seguiria o veículo de moto para voltar para casa.

Acontece que, depois de sair do local, essa testemunha estranhou a demora do homem e resolveu voltar. Ao chegar, encontrou as portas da casa abertas e as luzes acessas, percebendo ainda que a filha da proprietária do imóvel havia ‘sumido’.

Enquanto procurava pela jovem, o homem a encontrou com ferimentos na coxa e no braço esquerdo, levantando a suspeita que ela tenha sido vítima de abusos sexuais. As equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram rondas pela região, mas não tiveram sucesso em encontrar o suspeito.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

