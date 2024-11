Homem é agredido a pauladas por dupla no Recanto dos Pássaros, em Campo Grande

Homem, de 26 anos, foi agredido a pauladas durante a madrugada desta quinta-feira (7), no Bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande. Os autores fugiram do local em uma moto.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no local, encontraram a vítima caída ao local, com diversos ferimentos pelo corpo, sangramento na cabeça, nariz, boca e uma suspeita de fratura na perna e no braço.

Para as autoridades, ele contou que estava na rua quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. Os autores usaram pedaços de madeira para agredir a vítima. Depois disso, eles saíram do local em alta velocidade.

Ainda em seu relato, o homem diz não saber o motivo das agressões ou quem eram os autores. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros também foi acionado, prestando os primeiros socorros a vítima e o encaminhando para a Santa Casa.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa e será investigado.

