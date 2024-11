Homem é agredido a tijoladas após autor ter crise de ciúmes em Maracaju

Homem, de 42 anos, foi agredido a tijoladas durante a madrugada de terça-feira (19), no assentamento Cachoeira, localizado na zona rural de Maracaju.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da cidade, onde um homem vítima de espancamento havia dado entrada para receber atendimento médico.

No local, a mãe do homem contou que seu filho estava no assentamento quando passou a ser agredido com socos, chutes e tijoladas na região da cabeça. Ela detalhou ainda que o autor tem ciúmes do filho, que mora com a genitora ao lado da casa da vítima.

Os policiais chegaram a ir até o assentamento, mas não conseguiram localizar o suspeito. O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

