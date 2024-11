Homem é agredido e roubado no Aero Rancho

Homem, não identificado, foi socorrido depois de ter sido espancado na Rua Abigail Romana Holsback Amorin, localizada no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UBS (Unidade Básica de Saúde), onde a vítima havia dado entrada após ter sido socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O homem tinha lesões na boca, hematoma no olho esquerdo, e escoriações no rosto e braços. Como ele é mudo e não sabe escrever, os policiais que atenderam a ocorrência não conseguiram mais informações sobre o ocorrido.

Durante a apuração, a vítima sinalizou que não sabia escrever mostrando a digital do polegar. No entanto, os militares ‘entenderam’ que uma pessoa teria o agredido com socos, antes de fugir levando seu dinheiro e documentos.

Diante da situação, os policiais foram para a rua onde o caso teria acontecido, para tentar levantar mais informações a respeito. Porém, ninguém da região conhecia o homem.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

