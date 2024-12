Homem é alvejado e morto dentro de casa no Jardim Batistão

Um homem, identificado como, Talison de 28 anos, morador do Jardim Batistão, foi morto na noite de ontem (28), dentro de casa, tendo sido alvejado com disparos de arma de fogo.



Conforme o registro da ocorrência, outras duas testemunhas estavam na casa com a vítima, quando um homem encapuzado entrou e atirou apenas contra um deles. Os outros dois amigos fugiram, sendo que um correu para os fundos da casa e o outro saiu da residência.



Quando um dos amigo voltou, viu a vítima já caída na varanda com ferimentos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e o Corpo de Bombeiros Militar pôde apenas constatar o óbito.



Nenhum dos dois amigos da vítima soube dizer a identidade do atirador e segundo vizinhos, o rapaz morto era agiota. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac Cepol.





