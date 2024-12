Homem é assassinado em casa da Homex, no Centro-Oeste

André Augusto Dos Santos Arce, de 39 anos, foi encontrado morto durante a manhã desta terça-feira (17), na região da Invasão da Homex, localizada no Bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender um possível caso de homicídio. Ao chegar, os policiais encontraram as equipes da Polícia Militar e os investigadores da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa), que fazia o isolamento do perímetro e fazia os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Na área, os policiais apuraram que o imóvel em que a vítima estava era usada para consumo e comercialização de drogas, já sendo conhecido pelas autoridades que atuam na região. Durante as verificações, foi possível levantar que a casa e a vítima haviam sido ‘lavadas’, possivelmente para apagar provas do crime.

O homem tinha perfurações nos braços, pernas, mãos e na região da cabeça, sendo colocada do lado de fora da residência, com as roupas molhadas, quando foi encontrado. Por conta dos coágulos dos ferimentos, os peritos estimaram que André tenha sido assassinado por volta das 2h da madrugada de hoje.

A casa possui câmeras de segurança, mas os cartões de memória foram retirados por uma pessoa ainda desconhecida. O caso foi então registrado como homicídio simples na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também