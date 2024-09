Homem é baleado durante tentativa de homicídio em tabacaria da Vila Planalto

Um homem, de 27 anos, foi baleado na coxa durante a madrugada desta segunda-feira (30), na saída de uma tabacaria, localizada na Vila Planalto, em Campo Grande. Ele foi socorrido pelos amigos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele contou para a Polícia Militar que chegou ao estabelecimento por volta da meia-noite. Logo na chegada, a vítima se envolveu em uma briga com um rapaz que já estava no local.

Os dois trocaram socos, mas passou após serem separados e a vítima entrou no estabelecimento. Já era por volta das 3h da madrugada quando ao sair acabou sendo surpreendido por dois homens em uma moto.

O atirador efetuou cinco disparos contra o rapaz, sendo que apenas um atingiu a coxa esquerda da vítima. Posteriormente, ele foi socorrido pelos amigos e levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

