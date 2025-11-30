Homem é diagnosticado com dengue e morre horas depois em Campo Grande

Um homem de 47 anos morreu na manhã deste domingo (30) em Campo Grande, após complicações provocadas pela dengue.

Segundo o boletim de ocorrência, o paciente pediu para sair do trabalho por não se sentir bem e foi levado ao posto de saúde, onde foi diagnosticado com Dengue, recebeu medicação e foi liberado para casa.

No entanto, por volta das 4h da madrugada, seu quadro clínico piorou, e ele foi novamente socorrido pelos familiares até a UPA.

O homem deu entrada na unidade às 5h20, mas não resistiu e teve o óbito confirmado às 6h08.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico.

