Homem é encontrado carbonizado dentro de casa por parente em Rio Verde

Homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado dentro de casa durante as primeiras horas da manhã deste sábado (20), na Chácara Campo Alegre, em Rio Verde do Mato Grosso, cidade sul-mato-grossense localizada no extremo norte do estado.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Rio Verde News, a vítima morava sozinha dentro do imóvel, porém, rodeado por familiares. A equipe de reportagem apurou que uma parente acordou pela manhã e percebeu muita fumaça saindo de dentro da casa.

Ao verificar, ela encontrou o homem sem vida e completamente carbonizado. Apesar disso, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ir até o imóvel, mas nada pode ser feito.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram até o local, realizando o isolamento da área até a chegada da Polícia Cientifica de Coxim, que já havia sido acionada.

