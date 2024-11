Homem é encontrado morto em estado de decomposição dentro de casa abandonada

Homem, ainda não identificado, foi encontrado sem vida em uma casa abandonada, usada como ponto para uso de entorpecentes, durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28), no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas por um morador da região, que passava pelo local quando sentiu o mau cheiro vindo do imóvel. Ele detalhou ainda que o sobraso está abandonado, sendo frequentado por moradores de rua e usuários de drogas.

O corpo estava caído na sala, já em avançado estado de putrefação. Por conta da decomposição, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil não conseguiram encontrar marcas de lesões externas, notando apenas que o homem tinha tatuagens no braço esquerdo e nas costas, sendo uma a imagem de Cristo e a outra um leão.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

