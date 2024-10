Homem é encontrado morto por vizinhos dentro de casa em Corumbá

Um homem identificado apenas como Fabiano, de 34 anos foi encontrado morto na manhã dessa sexta-feira (5), dentro de uma residência no bairro Jardim dos Estado, em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil, um vizinho entrou na casa de Fabiano e encontrou a porta fechada.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e precisaram derrubar a porta para a passagem de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apenas constataram o óbito da vítima.

A equipe de Perícia compareceu no local para procedimentos cabíveis. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

