Homem é esfaqueado e espancado durante briga em bar na Capital

Um homem, de 36 anos, foi socorrido em estado grave na madrugada deste sábado (6), após ser espancado e esfaqueado oito vezes durante uma briga em um bar localizado na esquina das ruas General Melo e 14 de julho, na região central de Campo Grande.

Segundo o portal Idest, a vítima foi socorrida com oito ferimentos causados por faca, seis na região da cabeça e duas na perna direita, além de fraturas em um dos cotovelos, braços e pernas fraturados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro da vítima, que não conseguiu dar detalhes do ocorrido. Devido o estado grave e a complexidade dos ferimentos, a vítima foi socorrida até a Santa Casa.

À polícia, testemunhas contaram que a vítima se envolveu em uma briga e que os suspeitos fugiram logo após o crime. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Prono Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

