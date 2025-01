Homem é esfaqueado e roubado por trio de 'amigos' no Taquarussu

Homem, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueado e roubado por três supostos amigos na madrugada desta terça-feira (7), na rua Brigadeiro Tobias, na Vila Taquarussu, em Campo Grande. Tudo aconteceu após uma discussão durante uma bebedeira entre eles.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h20 da madrugada para verificar a situação de lesão corporal. No primeiro momento, encontrou a testemunha que acionou a equipe e mostrou o estado da vítima.

Com sinais de embriaguez e ferimentos superficiais, os militares questionaram o que havia acontecido, tendo o homem explicado que estava bebendo com os amigos e em determinado momento, houve uma discussão e um deles o ameaçou com uma faca.

Logo depois, houve um golpe com a faca por parte do suspeito, que atingiu o braço esquerdo, abaixo da axila e outro que atingiu acima do ombro. Após o ato, os três "amigos" levaram o celular dele, além de R$ 1 mil em espécie.

A vítima passou os vulgos dos três indivíduos, mas a Polícia Militar realizou rondas e não encontrou eles. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou atendimento médico e encaminhou o homem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e roubo.

