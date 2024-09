Homem é esfaqueado na barriga em assentamento de Corumbá

Homem, de 43 anos, foi socorrido em estado grave após ter sido esfaqueado na tarde de terça-feira (10) enquanto estava próximo a um bar, localizado no assentamento São Gabriel, às margens da BR-262, em Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a Polícia Civil foi acionada por uma mulher. Para as autoridades ela apenas disse que um homem havia sido esfaqueado, mas que estava sendo levado ao pronto-socorro por uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No hospital, os policiais foram informados que a vítima teria sido atingida na região da barriga, entretanto estava consciente e não corria risco de morte. Ele precisou ser encaminhado para o centro cirúrgico.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

