Homem é esfaqueado nas costas 'do nada' e vai parar no hospital em Dourados

Homem, de 30 anos, foi parar no hospital depois de ser esfaqueado nas costas durante a noite de quarta-feira (23). O caso aconteceu na Rua Maria da Glória, no bairro Jardim Santa Brígida, em Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima não soube dizer para as autoridades qual seria o motivo do ataque. Ele também não soube explicar quem seria o autor da agressão.

Por conta do ferimento, ele foi levado para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o responsável pelo crime.

