Homem é esfaqueado no pescoço durante briga por ciúmes em Aquidauana

Homem, de 38 anos, foi esfaqueado no pescoço durante uma briga por ciúmes ocorrida na madrugada de quinta-feira (15), na Rua Antônio Campelo, localizada no Bairro da Exposição, em Aquidauana.

Conforme as informações do site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local, encontrou o rapaz, com um ferimento do lado esquerdo do pescoço, sentado em uma cadeira, apresentando pele fria, palidez, estresse e cheiro de bebida alcoólica.

Após receber os primeiros socorros, ele foi levado para o Pronto-Socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico especializado.

Apesar de o motivo da agressão ter sido divulgado, as informações a respeito do autor e a dinâmica não foram publicadas pelo site local.

