Homem é esfaqueado pela esposa durante briga no Jardim Anache

Homem, de 55 anos, foi esfaqueado pela esposa, de 46 anos, durante uma briga ocorrida na madrugada desta sexta-feira (29), no Bairro Jardim Anache, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a filha da autora contou para a Polícia Militar que o casal passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, eles começaram a brigar e a mulher desferiu uma facada debaixo do braço do marido.

Ela então acionou a PM e o Corpo de Bombeiros, que realizaram o socorro do homem e o encaminharam para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde ele receberia atendimento médico.

Como a autora fugiu do local após a confusão, não chegou a ser encontrada pelos militares. Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

