Homem é esfaqueado por casal colombiando durante bebedeira em Corumbá

Homem, de 45 anos, foi esfaqueado várias vezes no Loteamento Pantanal, parte alta de Corumbá. O caso teria acontecido durante a noite de domingo (10).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a vítima estava com ferimentos no rosto e apresentava visível estado de embriaguez. Quando a Força Tática da Polícia Militar chegou ao local indicado, encontraram o homem no chão e desorientado.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constatando que além do ferimento no rosto, o homem possuía um corte na orelha direita, perfuração abaixo da região escapular (próximo aos ombros) e outros cortes pelo corpo.

Os policiais tentaram saber com a vítima quem o agrediu, mas ele não conseguiu dizer com clareza, devido ao aparente estado de embriaguez. A guarnição tentou obter informações das pessoas que estavam no local e foi informada que os autores supostamente são uma mulher e um homem, ambos de nacionalidade colombiana.

Diante da situação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil.

