Homem é espancado após estuprar adolescente de 13 anos na Cidade do Natal

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi espancado por populares e preso pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) depois de passar as mãos nas partes intimas de uma adolescente de 13 anos, após a virada do ano na Cidade do Natal, localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (1°).

Conforme as informações policiais, a viatura da GCM estava fazendo rondas pela região quando notou uma confusão generalizada. Ao se aproximar, viram um homem sendo agredido por populares.

Para os guardas, as testemunhas contaram que a confusão começou depois do homem ter passado as mãos nas partes íntimas de uma menina, de apenas 13 anos. A situação teria sido relatada pela menor aos pais.

Ao tirar satisfação com o homem, a genitora da vítima teria sido agredida com um tapa no rosto. Diante da situação, o autor foi revistado para ser detido.

Quando foi informado que seria levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o autor ficou alterado e passou a resistir a prisão. Os guardas então precisaram fazer o uso progressivo da força, utilizando spray de pimenta.

Ainda assim, o homem fez ameaças dizendo que se estivesse armado teria efetuado disparos contra a guarnição. O caso foi registrado como estupro de vulnerável.

