Homem é levado para a delegacia pela GCM após ser flagrado com moto furtada

Homem, de 31 anos, foi conduzido para a delegacia no final da noite deste domingo (14) pela Guarda Civil Metropolitana, após ser flagrado com uma motocicleta potencialmente de produto de furto. A situação só foi desvendada após um motorista de aplicativo ter relatado que foi alvo de uma tentativa de assalto no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Durante patrulhamento realizado no bairro, a GCM visualizou três motocicletas e que uma delas, aparentava ser produtor de furto.

Na abordagem, os guardas questionaram quem seria o proprietário e o rapaz se apresentou dizendo que o proprietário da motocicleta era seu patrão, mas que ele havia cedido para o suspeito poder trabalhar. Foram realizadas vistoria, mas nada de ilícito foi encontrado com o homem e outros dois indivíduos.

O suspeito foi encaminhado primeiramente para a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) em razão da suspeita sobre a motocicleta. Posteriormente, ele foi levado para a delegacia de plantão onde foi registrado o caso.

O boletim de ocorrência consta como receptação culposa.

